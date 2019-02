Olaf Storms: "Ik ben niet ingehuurd om bij de eerste windvlaag om te vallen"

Het incident met de baksteen gebeurde zaterdagavond net voor elf uur. Storms: "Ik dacht dat mijn zoon wat had omgestoten en ben naar beneden gegaan. Ik zag niets en ben weer naar bed gegaan. 's Ochtends ontdekte mijn vrouw het toen ze beneden kwam." Het gezin heeft de politie gebeld en meteen aangifte gedaan.

Geen briefje

De VVD-fractievoorzitter weet niet wat exact de reden is voor de dader om de baksteen bij hem thuis in Balk door de ruit te gooien. Storms: "Ik heb geen ruzie met mensen. Ik heb geen enkel conflict lopen en dat wil ik ook niet. Het meest waarschijnlijke is dat het te maken heeft met de discussie over de zandwinning. Maar er zat geen briefje bij de baksteen, helaas."

It petear

Bank voor meer acties is Stoms niet. "Ik ga gewoon verder met mijn werk. Vanavond gaan we in gesprek met alle voor- en tegenstanders van de zandwinning. Voordat we iets in de gemeenteraad behandelen komt het voortaan eerst aan bod in 'It Petear'. Dat is heel nuttig, omdat alle voor- en tegenstanders al hun standpunten kunnen motiveren."