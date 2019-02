"Discussie over F-35 is nog lang niet klaar"

Jarenlang was er discussie over de aanschaf van de F-35, de opvolger van de F-16. Die discussie ging vooral over de hoge prijs van het toestel. "De kostprijs van de F-35 is nog altijd heel hoog", geeft Hayo Bootsma toe. "Maar we moeten niet vergeten dat de F-35 in een uurtje vliegen net zo veel kan doen als drie uren vliegen met de F-16."

F-35 naar Leeuwarden

Op dit moment wordt er op de vliegbasis in Leeuwarden druk gebouwd aan een gebouw voor de F-35. Ook zijn er al diverse piloten in opleiding om met een nieuw toestel te vliegen. Bovendien komen er vier zogenoemde Reapers naar Leeuwarden. Dit zijn onbemande vliegtuigen, waarmee beelden kunnen worden gemaakt boven oorlogsgebieden. Naar verwachting zal de F-35 eind dit jaar naar Leeuwarden komen. in 2020 volgend e vier Reapers.