VVV's in de Zuidwesthoek op de schop

De VVV-winkels gaan ook op de schop. Het moet meer een belevingscentrum worden en minder als winkel voelen. Daarvoor zullen onder andere digitale schermen met verhalen uit de regio worden geplaatst. Volgens directeur Floriaan Zwart van Waterland van Friesland zal dat niet van de een op de andere dag veranderen. Het budget is beperkt en daardoor kan niet alles in één keer worden aangepakt.

"We zijn per 1 januari van start gegaan als nieuwe organisatie en ondanks dat er nog maar weinig veranderd is, merken we nu al de voordelen van die samenwerking. We geven nu prioriteit aan de nieuwe website, de krant, het logo en al die andere dingen die moeten gebeuren als je als nieuwe organisatie van start gaat. En daarna pakken we het stap voor stap aan."

Toeristenseizoen

Volgens Zwart hebben ze nog wel even tijd. Het nieuwe toeristenseizoen start pas op 1 april.