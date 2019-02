Drukke winterfietselfstedentocht zonder grote problemen verlopen

De finish was dit jaar bij de Bonkefeart. Voorgaande jaren was dit nog bij de Elfstedenhal. Er deden niet alleen fietsers uit Nederland mee, maar ook mensen uit België, Duitsland en Noorwegen. Er was zelfs een deelnemer uit Australië.

Friesland Beweegt

De winterfietselfstedentocht wordt door Friesland Beweegt georganiseerd. Die stichting wil mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. Ook in de winter.