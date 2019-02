Presentator Habtuma de Hoop terug naar geboorteland Ethiopië

Zijn uiterlijk is echter niet typisch Fries, omdat hij een donkere huidskleur heeft. Habtuma is geboren in Ethiopië en is, toen hij een paar weken oud was, te vondeling gelegd in in een café in Addis Abeba. Politieagenten brachten baby Habtuma naar een weeshuis.

Opgevangen

Daar is hij een aantal weken geweest tot hij terechtkwam bij een rijk Ethiopisch stel dat weeskinderen opving en verzorgde. Toen hij acht maanden oud was, hebben Emke en Tineke de Hoop uit Wommels hem opgehaald. Via de organisatie Wereldkinderen hebben zij Habtuma geadopteerd. Habtuma weet niets van zijn verleden; zijn naam heeft hij in het weeshuis gekregen en zijn tweede naam Emke komt van zijn Friese vader. Zelfs zijn echte geboortedatum is onbekend.