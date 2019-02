Steen door raam van VVD-fractievoorzitter De Fryske Marren

Storms zegt dat hij 'geen enkel conflict' met wie dan ook heeft. Storms is in de gemeenteraad de woordvoerder van VVD over dit onderwerp. De Balkster lag zaterdagavond net op bed, toen hij gerinkel van glas hoorde. Hij ging naar beneden, maar zag niets geks. Zondagochtend ontdekte Storms' vrouw het gat in het raam. Storms heeft aangifte gedaan.

Besluit

De discussie over het wel of niet winnen van zand in het IJsselmeer beheerst de politiek. Een definitief besluit over de zandwinning is er nog niet, omdat het besluit door de gemeenteraad werd uitgesteld. Maandagavond kunnen inwoners met raadsleden over het onderwerp in gesprek gaan.