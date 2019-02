Sam Hendriks bij Cambuur in de basis tegen Jong AZ

Volgens trainer Hake is Jonés een multifunctionele speler: "Hij kan spelen van links, maar ook van rechts en zelfs als controleur". Hake is wel blij dat de transferwindow er op zit. "We weten nu waar we de komende drie maanden aan toe zijn, maar ik kijk eerst alleen naar de wedstrijd van maandag."

Contract Hake

Het contract van trainer Hake loopt ook af. Op het trainingskamp in Spanje, begin januari, is daar kort over gesproken, volgens Hake. Er zullen in de loop van de tijd gesprekken komen die over het wel of niet verlengen van het contract van Hake gaan.