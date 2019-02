Suzanne Schulting wint wereldbeker shorttrack op 1000 meter

In de finale in Dresden bleef Schulting de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo en Zhang Chutong uit China voor. Rianne de Vries uit Akkrum werd vierde.

Overal medailles

Het is een geweldig wereldbekerseizoen voor Suzanne Schulting. Op alle individuele afstanden waar ze in actie kwam, pakte ze een medaille. In totaal behaalde ze vijf keer goud, twee keer zilver en een keer brons.