Man uit Harlingen slaat agent tegen de grond, politie schiet bij aanhouding

De arrestatie was in de nacht van zaterdag op zondag, in Leiden. Rond middernacht wilde de politie daar een 29-jarige man uit Harlingen aanhouden.

De politie had een melding gekregen van een vrouw die zei dat de man agressief was, en dat hij haar wat aan wilde doen. De man had eerder al een straatverbod gekregen voor de betreffende straat.

Tegen de grond geslagen

Volgens de politie werd één van de agenten meteen tegen de grond geslagen toen hij de verdachte probeerde aan te spreken. Er ontstond een worsteling. Daarbij raakte de andere agent gewond aan zijn hand.

De verdachte bleef agressief, zegt de politie. Daarom is er pepperspray ingezet. Toen dat niet hielp, heeft één van de agenten een waarschuwingsschot gelost. De verdachte vluchtte weg, maar andere agenten konden hem verderop aanhouden.

De beide agenten die gewond zijn geraakt, hebben aangifte gedaan. Naar omstandigheden zou het 'redelijk' met ze gaan.