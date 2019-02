PODCAST: Merijn gaat plastic te lijf met een surfplank van afval

Tinga is een bioloog en kunstenaar. Hij is jaren bezig met het opruimen van plastic. Als kite surfer zag hij hoeveel plastic troep er in de zee drijft. Hij maakte een surfbord van afvalplastic, en als 'Plastic Soup Surfer' voert hij actie om plasticafval te verminderen.

Voor een nieuwe reeks met podcasts is verslaggever Karen Bies met Tinga langs het strand gegaan. Hij staat centraal in de eerste aflevering in de serie 'wereldverbeteraars'. Het is de bedoeling om mensen die de wereld willen verbeteren op een regelmatige basis aan het woord te laten.