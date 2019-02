Zoektocht naar drenkeling in ijskoud water in Wolvega

De sloot waar de fiets naast lag, was bedekt met een dunne laag ijs. Vlakbij de plek waar de fiets gevonden was, zou een wak bij het ijs zijn gespot . De mensen van de brandweer zijn het water in geweest. De kans was aanwezig dat iemand door het ijs was gezakt.

Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer al uit het water was. Het ging om een jongen. Hij was wel in het water geraakt, maar kon met eigen kracht het water uitkomen. Hij stond thuis onder de douche.

Hij maakt het goed, zegt de woordvoerder van de brandweer. Ze adviseer mensen om niet op het ijs te komen. "Het ijs houdt het nog lang niet"

Voor de mensen die wel in het water raken, is het verstandig volgens de brandweer, als het kan, een briefje achter te laten zodat er geen alarm wordt geslagen. Anders kunnen ze nog de meldkamer bellen, zodat er niet voor niets wordt gezocht.