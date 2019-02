Waarschuwing voor gladde wegen: "Strooien op zondag is minder effektief"

Het is niet duidelijk of de gladheid de oorzaak was van het ongeluk. De bestuurders zouden niet gewond zijn geraakt. Een berger heeft de auto's weggesleept.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat helpt het strooien op zondag minder dan op andere dagen. "Op zondag is er niet zo veel verkeer. En zout moet even worden ingereden, bij weinig verkeer is de werking minder."

Niet alleen bij Ferwerd was een ongeluk, ook op andere plekken in het land gleden auto's van de weg. "Mensen houden er toch iets te weinig rekening mee dat het glad kan zijn", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het lijkt erop dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt. Code geel blijft tot elf uur van kracht.