Recordaantal deelnemers rijdt 'milde' winterfietselfstedentocht

Er zijn niet alleen deelnemers uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, en Noorwegen. En er is ook een deelnemer uit Australië. Al is die volgens Lansu niet speciaal voor de elfstedentocht naar Leeuwarden gekomen.

Finish

De finish is dit jaar bij de Bonkevaart. Andere jaren was de finish bij de Elfstedenhal. Daar was nu de start nog wel, maar 's middags is de hal niet beschikbaar. Dan is er een ander evenement.

Lansu vindt dat niet erg. "Het was altijd lastig om de sfeer er goed in te krijgen, omdat de hal zo groot is. Bij de Bonkevaart gaat dat misschien gemakkelijker." De finish van de 'echte' Elfstedentocht, op schaatsen, is op de Bonkevaart.

Sneek

Behalve de elfstedenocht van ruim 200 kilometer, die begon in de Elfstedenhal in Leeuwarden, wordt er vanuit Sneek ook een kortere versie van de tocht verreden. Die route gaat langs zeven van de elf steden, en is 90 kilometer lang.