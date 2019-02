LDODK behaalt mooie overwinning op DVO

LDODK heeft zaterdagavond in eigen huis knap gewonnen van de korfballers van DVO. Het werd 29-26 in Gorredijk. De wedstrijd werd beter geopend door de tegenstander. LDODK gaf echter enkele minuten later al van repliek. Marjolijn Kroon scoorde het eerste doelpunt voor de Friese korfballers.