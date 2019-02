Bizarre slotfase levert SC Heerenveen punt op in Arnhem

Na een klein kwartier kwam SC Heerenveen op voorsprong door een doelpunt van Michel Vlak. Van flinke afstand knalde hij de bal tegen de touwen: 0-1. Tien minuten later kwam Vitesse echter op gelijke hoogte. Mukhtar Ali kotpe van dichtbij binnen. De 1-1 bleef tot de rust op het scorebord staan, hoewel Sam Lammers net daarvoor nog bijna voor een Veenster voorsprong zorgde.

Vitesse op voorsprong

Ongeveer een kwartier na rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Bryan Linssen passeerde doelman Warner Hahn bij de tweede paal: 2-1. In de slotfase leek Ødegaard de wedstrijd te beslissen, toen hij de 3-1 noteerde.

In blessuretijd werd het echter eventjes stil in het Gelredome. Na ingrijpen van de VAR werd Ødegaards goal voor Vitesse afgekeurd en kreeg Heerenveen na een overtreding op Van Amersfoort toch nog een penalty. Deze werd ingeschoten door Sam Lammers en daarmee pakte de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink nog een punt na de vreemde slotfase in Arnhem.