De Jong tiende op 500 meter Hamar, elfde plaats voor Smit

Schaatster Letitia de Jong uit Feanwâlden is zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Hamar tiende geworden op de 500 meter. De Jong was daarmee de beste Nederlandse schaatster in een tijd van 38.30. Janine Smit uit Heerenveen eindigde op de elfde plaats met 38.48. De winst ging naar Nao Kodaira uit Japan.