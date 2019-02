Zaterdagvoetbal: gelijkspel ONS, Harkemase Boys en VV Buitenpost onderuit

Van de hoogste Friese amateurvoetbalploegen is alleen ONS Sneek er zaterdagavond in geslaagd om een punten te pakken. De Snekers speelden in Groesbeek met 2-2 gelijk tegen Achilles '29. Divisiegenoot Harkemase Boys verloor thuis met 2-0 van Odin '59 uit Heemskerk en VV Buitenpost ging in Assen met ruime cijfers onderuit tegen ACV: 5-1.