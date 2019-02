Holwerd aan Zee: "Voor 2025 kunnen we er wel met de boot doorheen"

"Er komt nog veel bij kijken en dat is een onzekere factor, maar voor 2025 kunnen we er wel met de boot doorheen", zegt Marco Verbeek. Het nieuwe geldbedrag is een belangrijke stap in de financiële plannen van het project. Zo komt het doorsteken van de dijk dichterbij. Holwerd aan Zee wil dat als het lukt in 2020 doen, maar noemt nog geen datum. De eerste fase van het project moet voor 2025 worden opgeleverd en de groep ligt goed op schema, zegt Verbeek.

Uitwerking

Er moeten nu vergunningen worden aangevraagd, plannen definitief gemaakt en juridische zaken verder worden uitgezocht. In maart wordt het geldbedrag van de Postcodeloterij officieel overgedragen. Om dat te vieren en om de Holwerders bij te praten over de stand van zaken is iedereen zaterdagavond welkom in het projectbureau aan de Fiskwei in Holwerd.