IJshockeyhal Thialf na twee maanden weer open

Flyers-speler Lars den Edel is blij dat Thialf weer open is, maar zal voorlopig niet in actie komen. In het laatste duel tegen Geleen brak hij zijn sleutelbeen. Den Edel is inmiddels geopereerd, maar moet waarschijnlijk nog vijf of zes weken herstellen. Hij kijkt daarna uit weer in de eigen Thialfhal te spelen. Ook hoopt hij dat de gemeente Heerenveen, de Flyers en Thialf snel met een plan voor een nieuwe accommodatie komen.