Zwarte rommel gevonden in darmen van dode zeekoeten

Begin januari zijn de eerste zieke zeekoeten via Terschelling binnengebracht. Op het eiland worden ze eerst gestabiliseerd. De laatste zeekoeten zijn deze week opgevangen. De hele groep heeft volgens de opvang dezelfde verschijnselen. Momenteel knappe zeven zeekoeten weer aardig op. Ze zwemmen weer en poetsen hun veren. Deze zeekoeten hebben een grote kans om er weer helemaal bovenop te komen.

De grote vraag is hoe de dieren ziek zijn geworden. "Als het natuurlijk is, kunnen we het afsluiten. Maar ook als het gif of rommel is, willen we dat graag weten."