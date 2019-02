Tytsy Willemsma (FNP) wordt wethouder in Tytsjerksteradiel

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel moet nog officieel instemmen met de voordracht van Willemsma. Normaliter levert dat geen problemen op.

Willemsma werkt in Brussel als adviseur voor het samenwerkingsverband Noord-Nederland. Daarvoor was ze zes jaar wethouder in de voormalige gemeente Dongeradeel. Ze woont in Bornwird.

Ze vindt het eervol dat de partij voor haar heeft gekozen. "Ik heb er veel zin in om voor Tytsjerksteradiel aan de slag te gaan."

"Een bestuurder met een groot netwerk en veel ervaring"

Fractievoorzitter Piet Reitsma van de FNP in Tytsjerksteradiel is verheugd met de keuze. "Met Tytsy krijgen we een bestuurder in ons midden met een groot netwerk en veel ervaring", zegt hij.

Wethouder Dijk is al opgehouden. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Hij is net wat langer dan een halfjaar wethouder geweest. "In juni ben ik deze nieuwe uitdaging aangegaan, maar helaas moet ik concluderen dat deze jas mij niet goed past'', zei hij.

Tot de installatie van Willemsma worden de taken van Dijk overgenomen door de andere wethouders. Waarschijnlijk wordt Willemsma op 28 februari geïnstalleerd.