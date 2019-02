Suzanne Schulting derde op 1500 meter in Dresden

Schulting trof in de finale onder andere de Zuid-Koreaanse Choi Min Jeong. Zij staat na vier wereldbekers eerste in het klassement. Schulting stond tweede, al sloeg ze twee keer de 1500 meter over. Choi werd nu echter vijfde. De Zuid-Koreaanse Kim Ji Youu pakte de winst voor Kim Boutin uit Canada. De eerste drie zaten bij elkaar en in de laatste ronde probeerde Schulting het nog wel, maar kwam ze net tekort. Rianne de Vries werd achtste en laatste.

Schulting reed dit seizoen twee keer eerder een 1500 meter bij een wereldbeker. Ze won in Calgary en werd tweede in Kazachstan. Op de 1000 meter is ze klassementsleider. Ze deed drie keer mee en won ook drie keer. Zondag staat ze, zoals Rianne de Vries, in de kwartfinale van de 1000 meter. De 500 meter reden Schulting en De Vries niet.