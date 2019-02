Flyers spelen inhaalwedstrijd tegen Herentals op 20 februari

De eerste keer zou de wedstrijd in december worden gespeeld. Dat kon niet doorgaan omdat de ijshal van de Flyers niet vertrouwd was.

Eind januari zou de wedstrijden worden ingehaald, dit in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Dit ging ook niet door: de wegen waren spekglad, en voor de spelers van Herentals, die uit België moesten komen, was het niet vertrouwd om naar Fryslân te rijden.

Vrijdag is de ijshal van de Flyers officieel heropend en hier wordt de wedstrijd dan ook gespeeld.

Strijd om de koppositie

Beide ploegen strijden om de koppositie in de BeNe-League. Een paar dagen na de inhaalwedstrijd is de laatste reguliere wedstrijd in de competitie. Dan ontvangen de spelers van Herentals de Flyers in België.

De Flyers melde dat de kaarten voor de wedstrijd van 25 januari gewoon geldig zijn voor de inhaalwedstrijd op 20 februari.