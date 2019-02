Een halfuur winnen op de reis naar de Randstad "moet echt kunnen", ook vanuit Leeuwarden

Groningen is gekozen als startlocatie voor de proef, omdat het een grote stad is dan Leeuwarden. Er zijn ook meer reizigers, zegt Pier Eringa. Hij is de directeur van ProRail.

Overwegen en wissels aanpassen

De snelle trein naar de Randstad zou ook vanuit Leeuwarden moeten rijden. "Dat kan," zegt Eringa, maar of het nu Leeuwarden is of Groningen, in beide gevallen moeten we aanpassingen aan overwegen en wissels. Daardoor kunnen de treinen sneller rijden."

Volgens ProRail is het belangrijk dat het provinciebestuur achter de plannen staat. Er moeten genoeg reizigers zijn. "We moeten zorgen dat we meer Friezen in de treinen krijgen", zegt Eringa.

Het provinciebestuur ziet dat wel zitten, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Volgens hem moet de tijdswinst op termijn oplopen naar een half uur. En de snelle trein moet ook vanuit Leeuwarden naar de Randstad rijden, zegt hij.

Friese proef met vlugge trein

"Ik ben met de NS tot een akkoord gekomen om ook vanuit Leeuwarden te rijden. We hopen binnenkort een datum te prikken voor een proef vanuit Fryslân. Dat willen we heel graag."

Kramer wil dat er volgend jaar een halfuur van de reistijd af gaat. "Twee en een half uur in de trein zitten, dat is gewoon te lang. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dat in 2020 niet sneller kan."

Met de test van vrijdag wilde de NS bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om onder andere de techniek, de infrastructuur en de dienstregeling klaar te krijgen voor de snelle sneltreinen. Er moest bijvoorbeeld van veiligheidssysteem gewisseld worden.