Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen euro van Postcode Loterij

Voor het project Holwerd aan Zee wordt de zeedijk bij Holwerd doorbroken. Dat zou volgend jaar al gebeuren. Dan komt het dorp weer aan zee te liggen.

De eerste fase bestaat uit het aanleggen van een waterverbinding tussen de Waddenzee en het dorp, het doorsteken van de dijk, en het aanleggen van een zout meer aan de binnenkant van de dijk. Die zorgt voor een uniek stuk natuur.

Volgens de Postcode Loterij is het belangrijk dat het project gedragen wordt door de lokale gemeenschap. Het noordoosten van de provincie staat bekend als krimpregio. Holwerd aan Zee zou de economie een impuls moeten geven.

De Vogelbescherming zegt dat het voor het eerst is dat de Waddenzee zo met het achterland verbonden wordt. Directeur Fred Wouters van de organisatie noemt het grensverleggend, voor de mens en voor de natuur.

"Een baanbrekende stap"

"Dit is een baanbrekende stap," zegt Wouters, "niet meer vechten tegen het water, maar leven met het water. Het is iconisch: het herstelt natuur, er komt een getijdenmeer en we helpen krimp om te buigen in groei."

Mei It Fryske Gea en de Waadferiening pleitet de Fûgelbeskerming al jierren foar in natuerlike oergong tusken de Waadsee en it achterlân. "Vele mensen én duizenden vogels profiteren hiervan," zegt Wouters. "Tot slot werken we met boeren samen om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. Holwerd aan Zee is een grote stap voorwaarts voor mens en natuur."

Door de dijkdoorbraak ontstaat er een nieuw natuurgebied. Volgens de Vogelbescherming wordt het een geleidelijke overgang tussen de Waddenzee en de Friese meren.