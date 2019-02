Omrop TIP: Heilige boeken, ver van huis

In navolging van de serie 'De Joadske brulloft' over de familie Boers, duikt Fryslân DOK voor de documentaire 'Hillige boeken, fier fan hûs (Heilige boeken, ver van huis)' in de rijke geschiedenis die de thorarollen dragen. Eyal, kleinzoon van Barend en Mimi Boers, is universitair docent film en media in Israël en maakte in het verleden verscheidene documentaires; onder andere de film 'Classmates of Anne Frank'. Hij laat zijn licht schijnen op dit verhaal, met hulp van de oud-oomzegger van Bosma, Benno Troostwijk van de Joodse gemeente Leeuwarden en Tresoar. Met de ogen van nu is de meest intrigerende vraag misschien wel, of het weggeven van de Leeuwarde Joodse erfenis een goede keuze is geweest.