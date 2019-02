Gelijkspel voor zaalvoetbalsters van Drachtster Boys, Avanti verliest ruim

Na vijf minuten was de eerste opleving van de bezoekers uit Heerhugowaard meteen een doelpunt. Na balverlies kon Floor Spaan de 1-0 maken. Acht minuten later kwamen de Drachtsters op gelijke hoogte door een goal van Aruni Slagter die de bal onder de keeper van Reiger Boys schoot. Dit was ook de ruststand.

Aafke de Hoek van Drachtster Boys eiste de hoofdrol op in de tweede helft. Na bijna een halfuur eindigde een vrije trap van Reiger Boys via De Hoek in het eigen goal van de Drachtsters. Een minuut later maakte ze het goed door de bal in het goede goal te schieten: 2-2. Reiger Boys kwam nog dicht bij de overwinning, maar het laatste schot eindigde op de lat.

Avanti

De zaalvoetbalsters van Avanti hadden vrijdag een slechte avond. Zij moesten met een 4-1 verliespartij vanuit Apeldoorn de bus weer in. Avanti kwam eerst nog op voorsprong door een goal van Jennifer Boersma. Maar daarna was het alleen nog maar Futsal Apeldoorn VR die scoorde. De goals aan de kant van de thuisploeg kwamen van Angela van Rooij, Sabine Gerrits en Iris Thus.