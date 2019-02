Vrouwen Heerenveen verliezen, en plaatsen zich niet voor de kampioenspoule

Kansloze eerste helft

In de eerste helft had het team van coach Roeland ter Berge niet veel in te brengen. In de negende minuut kwam Den Haag op voorsprong door een goal van Pia Rijsdijk. Op het moment dat Heerenveen aan ging zetten was het toch weer Den Haag die door een penalty van Victoria Pelova op 2-0. Net voor rust maakte Romy Speelman ook nog de 3-0.

In de tweede helft leek het er even op dat Heerenveen weer terug in de wedstrijd kwam, na een goal van Fenna Kalma. Maar Chasity Grant maakt uiteindelijk de 4-1, en zette daarmee de eindstand op het scorebord.