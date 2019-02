Schulting en Breeuwsma goed onderweg bij wereldbeker shorttrack

Bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden zijn Suzanne Schulting en Rianne de Vries door naar de kwartfinales op de 1000 meter. Schulting was in de vierde heat de snelste, net voor de Koreaans Shim Suk-hee. Tineke den Dulk uit Heerenveen werd op de 1000 meter uitgeschakeld in de voorrondes.