'Wedstriid fan de Wike': "Donkerbroek is ook geen wonderploeg"

"We zijn dit jaar begonnen met een overwinning in de beker tegen Udiros. Daarna pakten we in de eerste competitiewedstrijd een punt, maar verder hebben we ook wel veel pech gehad. Dat de bal net niet goed voor ons val bijvoorbeeld", zegt bankzitter en supersub Douwe Post van Sport Vereent. Ook ontbreekt het de ploeg soms aan concentratie. "Dan staan we 0-1 of 0-2 achter, maar staat het tien minuten later ineens 0-6 of iets dergelijks."