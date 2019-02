Komende maanden duidelijkheid over toekomst Caparis

Omrop Fryslân heeft de afgelopen maanden een documentaire gemaakt over Caparis. De werknemers van de werkvoorzieningsinstantie leven al een paar jaar in onzekere tijden. Blijven de gemeenten met het bedrijf samenwerken of zullen ze het werk voortaan op een andere manier invullen? Fryslân DOK volgt het bedrijf en haar medewerkers in deze onzekere tijd.

De documentaire is volgende week, in het weekend van 9 en 10 februari, zondags vanaf 17.00 uur ieder uur op Omrop Fryslân te bekijken. Fryslân DOK is ook te zien op zaterdag om 15.30 uur en zondag om 13.00 uur op NPO2.