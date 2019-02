Frans Kloosterman voorgedragen als nieuwe voorzitter BFVW

Bewust vrijwilliger

Kloosterman is politieman, en werkt aan de aanpak van zogenaamde 'ondermijnende criminaliteit' in Noord Nederland. Hij kiest er bewust voor om zich naast zijn betaalde baan ook in te zetten als vrijwilliger. "Ik begrijp dat het voorzitterschap van de BFVW een stevige vrijwilligersfunctie is, met een behoorlijk beroep op mijn tijd en flexibiliteit. Maar dat heb ik er graag voor over. Ik heb er heel veel zin in!" aldus Frans Kloosterman.