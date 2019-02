Sander Arends onderuit in Quimper

Arends en Weissborn waren als derde geplaatst in Quimper, Martin en Nys als tweede. Dat er bijna geen verschil tussen beide teams zat, was te merken. In de eerste set kregen Arends en Weissborn geen enkel breakpoint. Martin en Nys kregen er één, maar hadden daar genoeg aan.

In de tweede set hadden de Fransen weer aan één break genoeg om de set te pakken. Met het bereiken van de halve finale, en de toernooiwinst van vorige week in Rennes, komt Arends op een 98ste plaats op de wereldranglijst te staan.