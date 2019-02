Anema negende op de 3.000 meter bij wereldbeker

De 3000 meter werd bij de vrouwen gewonnen door Martina Sábliková. Beste Nederlander was Esmee Visser op een vierde plaats. Antoinette de Jong deed niet mee aan de 3 kilometer, omdat ze de focus wil leggen op het WK afstanden dat volgende week wordt gehouden in Inzell. Hierdoor zakt ze in het klassement, en is ze bij de finale fan de wereldbeker eerste reserve.

De finaleronde wordt later dit seizoen, op 9 en 10 maart verreden in Salt Lake City.