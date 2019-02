Sam Hendriks blij met Cambuur: "Club gaf me het beste gevoel"

Het duurde tot 20.00 uur donderdagavond, voordat de tijdelijke overstap van Hendriks definitief werd gemaakt. Dat heeft te maken met dat de spits eerst niet weg mocht van zijn Belgische club. "Aan het begin van de transferperiode mocht ik niet verhuurd worden. In de laatste week was het zo uitzichtloos, dat ik verhuurd mocht worden. Gelukkig is het nog rond gekomen", vertelt Hendriks na zijn eerste training. "Ik ben blij dat ik hier ben. Het is lekker om weer in Nederland op het veld te staan."

Cambuur was niet de enige club die belangstelling had voor Hendriks. Ook Almere City heeft om tafel gezeten met de Doetinchemmer. Toch viel zijn keus op de Leeuwarders. "Cambuur gaf me vanaf het begin het beste gevoel. Dat heeft me hier gebracht. Ik vind het mooi om voor dit publiek te spelen. En Cambuur is een voetballende ploeg, dat ligt me ook. We gaan voor de play-offs!"