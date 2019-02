Harry van der Molen: "Afsluitdijk heeft voor minister geen prioriteit"

Het duurt te lang

Nu er een acuut probleem is heeft de minister maatregelen genomen. Deze zouden volgens Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de bruggen en sluizen weer veilig zijn.

Van der Molen is er echter niet over te spreken dat het nog wel anderhalf tot twee jaar kan duren voordat er een oplossing is voor de problemen, en de veiligheid kan worden gegarandeerd.

Dat de provincie Fryslân niet op de hoogte was van de problemen is voor Van der Molen ook niet te begrijpen. De Afsluitdijk is een Rijksweg, maar bij deze problemen hoor je volgens Van der Molen de partners, zoals de provincie, ook in te lichten.