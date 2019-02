Vrijdagmarkt over 'Klimaatspijbelen': "Die kinderen moeten gewoon naar school!"

Aanstaande donderdag is er een grote demonstratie van schoolkinderen aangekondigd om meer aandacht te vragen voor het klimaat. Minister Slob heeft zich positief geuit over de betrokkenheid, maar acties tijdens schooltijd afgewezen. Op de markt had hij wel een aantal medestanders. Mensen die hun twijfels hadden over de nobele doelen: "Ze denken gewoon: lekker een extra vrije dag!", en iemand uit het onderwijs die de lessen op school te belangrijk vindt om te missen: "Demonstreren kan ook wel op zaterdag."

De meesten staan echter positief tegenover de actie. "Mooi dat ze meeleven, bovendien is het hun toekomst. Het gaat hun het meest aan." En: "Op zaterdag krijgen ze geen aandacht en met een spijbelactie door de week wel. Slim!" Ook waren er veel reacties van mensen die vroeger ook weleens stiekem een les gemist hebben. "Niet voor het goede doel, maar voor mijzelf.."