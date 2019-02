De transfermarkt is dicht: hoe staan SC Heerenveen en Cambuur er nu voor?

En verder?

"Er was donderdag nog sprake van dat Yuki Kobayashi overstappen zou naar de Deportivo La Coruna uit de Spaanse competitie. Maar het bleef bij contact met de zaakwaarnemer, er is ook niet echt een bod gekomen van de club. Dat kon al snel de vuilnisbak in. Heerenveen wou Reece Oxford nog huren, maar dat ging ook niet door (Oxford is nu verhuurd aan Augsburg in Duitsland, red.). In zijn plaats kwam Dresevic, een vriend van Zeneli. Zij hebben beiden bij Elfsborg gespeeld. Hij is erg enthousiast over Dresevic. Vaclav Cerny van Ajax kon ook, maar hij wilde liever bij de beloften van Ajax blijven."

Is Heerenveen beter aan het worden?

"Die nieuwe jongens moesten nog wennen aan de eredivisie. Johnsen kan goed voetballen, dat heeft hij eerder laten zien bij Heerenveen, in de voorbereiding op het seizoen in 2017. Maar hij heeft nog nooit echt een eredivisie gespeeld. Het is nog lastig te zeggen of Heerenveen beter wordt."