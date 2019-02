Dichtslibben recreatieplas Nannewiid bij Oudehaske aangepakt

Daarom is er een stichting opgericht die op korte termijn met een plan van aanpak komt. Het is een initiatief van recreatievereniging van het Nannewiid, die hier al jaren mee bezig is. Volgens voorzitter Jan Ykema is achterstallig onderhoud het grootste probleem. De plas is in 1994 voor het laatst uitgebaggerd, maar daarna is er niets meer aan het onderhoud gedaan. Met de nieuwe stichting moet dat worden aangepakt.

De stichting is in gesprek met de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en andere belanghebbenden. Voor het baggeren alleen is geen geld beschikbaar. Daarom kiest de stichting voor een bredere aanpak om voor meerdere subsidies in aanmerking te komen.