'Mijn Tafel' in Sneek moet verhuizen of sluiten

Van Steen hoopt dat ze nog een tijdje in haar winkel mag blijven, in elk geval tot de zomer. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân nam onlangs het besluit dat ze naar het centrum moet verhuizen, omdat op het gebouw geen detailhandelsbestemming ligt. Volgens Van Steen is de huur in het centrum voor haar concept te hoog en vaak is de ruimte te klein.