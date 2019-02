Geen degradatiestress bij SC Heerenveen

Toch heeft Michel Vlap geen last van degradatiestress. "Ik begrijp dat jullie dat denken, maar bij ons zijn er geen zorgen", zegt Vlap. "We hebben een moeilijk programma, maar we zijn in Arnhem zeker niet kansloos."

Linksbuiten

Heerenveen verloor vorige week kansloos met 0-2 van AZ. Heerenveen had in die wedstrijd geen enkele doelpoging tussen de palen. Omdat Arber Zeneli nu in Frankryk (Stade de Reims) voetbalt, speelde Vlap aan de linkerkant. Opvallend, omdat de Sneker dit seizoen met liefst 8 doelpunten indruk maakte als aanvallende middenvelder. "Natuurlijk vind ik mezelf een echte "nummer 10", maar je speelt altijd in dienst van het elftal, zo simpel is het", aldus Vlap.