Kankerverwekkend Chroom-6 op vuurtoren van Vlieland

"Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan Chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren", zegt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid over Chroom-6.