Dronken man smeert eigen bloed op agenten in Leeuwarden

De man werd uit een café aan het Ruiterskwartier gezet. Hij zat onder het bloed en was opstandig richting de agenten en smeerde ze vervolgens onder. De man werd meegenomen naar het ziekenhuis, waar zijn wond is gehecht. Daarna moest hij mee naar het bureau.

Een 21-jarige Leeuwarder mag zich voorlopig niet laten zien in twee cafés in de Oude Doelesteeg in Leeuwarden. De man was al het café uitgezet vanwege vervelend gedrag, toen hij in een ander café om zich heen begon te slaan. Hij moest daar ook uit en is door de politie aangehouden. Omdat er geen aangifte is gedaan, bleef het bij een horecaverbod voor de beide cafés.

Een 21-jarige drankrijder uit Wageningen is 's ochtends vroeg aangehouden. Hij hoorde bij een groep jongeren die behoorlijk dronken was. Ze hadden aangegeven dat ze met de auto weg zouden gaan. Een portier waarschuwde daarop de politie. Die trof de groep aan op de Willemskade, maar de mannen zieden dat ze niet zouden rijden. Toen agenten de auto even later alsnog - zonder verlichting - op de weg zagen, is deze aan de kant gezet.