53-jarige Fries doodgestoken in Colombiaanse stad Cali

Hij vertrok volgens Colombiaanse media om vijf uur uit het hotel. Even later werd hij op straat gevonden met meerdere steekwonden in de borst. Waarom de Fries is doodgestoken, wordt nog onderzocht. Colombiaanse media citeren een hotelmedewerker die verklaart dat de Fries persoonlijke problemen op moest lossen.

De man was sinds december in Colombia. Cali staat bekend als een gewelddadige stad: dit jaar kwamen er al 58 mensen door geweld om het leven. Een jaar geleden kwamen er in januari meer dan 100 personen door geweld om het leven.