Kamervragen over boetebeleid verstoren natuur Waddenzee

De PvdD wil weten in hoeverre de minister op de hoogte is van de handhavingsproblemen. Op dit moment worden er geen boetes meer uitgedeeld in de Waddenzee voor het verstoren van de natuur. Niet omdat de natuur niet meer wordt verstoord, maar omdat de wetgeving die ruimte niet geeft. Ook is er een capaciteitsprobleem.

De partij wil ook graag bevestigd hebben dat de ministeries, politie, het Openbaar Ministerie en de provincie in overleg zijn over een oplossing, maar dat die er nog niet is.