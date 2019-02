Klaas Kielstra: "Er mag geen discussie zijn over veiligheid Afsluitdijk"

"Het gaat over de veiligheid van mensen en de brug moet gewoon honderd procent veilig zijn", zegt Kielstra. "Toen ik de brief las, stelde ik vast dat de bruggen en sluizen niet veilig zijn. De klachten zijn ernstig. Alleen door menselijk handelen zijn er nog geen ongelukken gebeurd."

Kielstra zal vrijdag contact zoeken met de minister. "De brug geeft niet goed aan of hij dicht zit of niet. Daar moeten wij gewoon geen discussie over voeren: er moet een garantie zijn. Dat de bruggen onbetrouwbaar zijn, weten wij al. Maar dit is een categorie erger: het gaat over veiligheid. Dat is echt niet toegestaan."