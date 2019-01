Steeds meer burn-outs door toenemende werkdruk: "Ineens ging het niet meer"

"Toen was duidelijk dat het helemaal niet meer ging. Ik was extreem onrustig en concentreren ging ook niet meer. Ik was doodmoe en kon niet normaal met iemand praten. De dingen die ik deed, moest ik heel rustig doen om het leven weer proberen op te pakken."

Therapie en yoga hebben haar er weer bovenop geholpen. En ook praten met vrienden en familie hielp.