Elfwegentocht On Tour begint op Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is op 7 februari gasteiland van een 'belevingsdag'. De organisatie wil mensen zelf laten ervaren wat de voordelen kunnen zijn van fossielvrij vervoer. Ze kunnen kennismaken met elektrische auto's en fietsen en andere vervoersmiddelen op groen gas en blauwe diesel.

Later gaat de Elfwegentocht On Tour nog bij andere Friese plaatsen langs, waaronder Akkrum, Leeuwarden en Joure.

Nieuwe Elfwegentocht

In juli 2018 ging een groep Friezen de uitdaging aan om veertien dagen lang geen drup benzine te gebruiken, de Elfwegentocht. De Elfwegentocht On Tour is de voorbereiding op een nieuwe echte Elfwegentocht, die in 2020 plaats moet vinden.