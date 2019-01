Motorblok in Fries Museum moet ambachten opnieuw onder de aandacht brengen

Een motorblok met 295 onderdelen van hout, keramiek en koper: het is één van de pronkstukken in de nieuwe tentoonstelling Fenduq in het Fries Museum. Het motorblok is ontwikkeld door Belgisch kunstenaar Éric van Hove. Het staat voor de industrialisatie die in veel landen het einde betekende voor de klassieke ambacht. Volgens Van Hove moet er meer aandacht komen voor ambachten en vakmanschap, ook in Fryslân.