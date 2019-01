SC Cambuur huurt spits Sam Hendriks

De laatste jaren heeft Hendriks in de eerste divisie laten zien dat hij makkelijk kan scoren. Voor Jong Ajax maakte hij tussen 2013 en 2016 23 goals. Bij Go Ahead Eagles maakte Hendriks in twee seizoenen 24 doelpunten. Afgelopen zomer maakte de voetballer uit Doetinchem de overstap naar OH Leuven, maar een succes werd dat niet. Hij kwam tot nu toe in twaalf wedstrijden in actie.

Door de komst van Hendriks is de kans groot dat Karim Rossi verhuurd wordt. Er is belangstelling van drie clubs uit de eerste divisie.

"Echte spits"

Technisch manager Foeke Booy over Hendriks: "Sam is een echte spits en weet wat er gevraagd wordt in de eerste divisie. Dat in combinatie met zijn ervaring in Nederland en België maakt dat hij een welkome versterking is." Volgens Booy past Hendriks ook goed bij de club.